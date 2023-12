Wasser, Kanal und auch Entsorgung werden teurer

Die Gebühren für die Abfallentsorgung, den Kanal sowie das Wasser werden von den Gemeinden - in einigen Fällen von privaten Genossenschaften - festgelegt. Und in nahezu allen Kärntner Kommunen wird es in diesen sogenannten „Haushalten“ im kommenden Jahr zu Erhöhungen kommen. Und wegen der hohen Inflation fallen die jährlichen Indexanpassungen gleich deutlich höher aus, als noch vor einigen Jahren. Dazu kommt, dass sich auch der laufende Betrieb in Wasserwerken, Abfall- und Abwasserverbänden verteuert hat.