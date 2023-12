Teenager-Duo hatte in Koffer 26 Flaschen Alkohol

Der Ladendetektiv schlug per Notruf bei der Polizei Alarm: In einem Geschäft in Ried hatte sich am 15. Dezember kurz vor 13 Uhr ein Diebstahl ereignet. Die beiden Verdächtigen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Geschäft. Es handelte sich um einen 14- und 15-Jährigen, beide ukrainische Staatsbürger mit Asylstatus. Die zwei Jugendlichen hatten einen Reisekoffer bei sich, der bereits mit 26 hochpreisigen alkoholischen Getränken im Wert von über 2000 Euro befüllt war.