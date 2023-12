Seriendieb reiste für 33 Coups bis nach Österreich

Eine ganze Reihe von Einbrüchen konnte nun die Tiroler Polizei klären. Ein bulgarisches Duo soll in den vergangenen Jahren mehr als 30 Coups gelandet haben - vorwiegend in Osttirol, aber auch in Kärnten und Oberösterreich. Alles in allem entstand ein Schaden in Höhe von über 100.000 Euro. Einer der Verdächtigen sitzt in Haft, dessen Komplize wurde angezeigt.