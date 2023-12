Mutige Anrainerin kämpft um letzte Wiese im Dorf

Drazdil in einem flehentlichen Aufruf an die Entscheidungsträger in der Amtsstube, aber auch in den Büros der Landesregierung: „Für mich stellt sich die Frage, ob dafür in der heutigen Zeit und trotz Erderwärmung und anderen Klimawandelfolgen wirklich so wertvoller Boden versiegelt werden muss. Damit wird sich auch das für das Weinviertel typische Ortsbild verändern. Auch einige alte Obstbäume werden dem Vorhaben wohl schon im Frühjahr zum Opfer fallen.“ Bürgermeister Martin Gudenus betont gegenüber der „Krone“, dass andere Ortsbewohner von Bösendürnbach diese Investition in ihrer Katastrale befürworten, weil endlich etwas passiere. „Daher sind sie für die Belebung des Ortskerns. Das Feuerwehrhaus ist veraltet und für die Florianis schon zu klein geworden.“