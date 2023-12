Weihnachtstourismus: Ein willkommenes Geschäft

So wie die Oberösterreicher kommen immer mehr Tagestouristen nach Graz - aus dem In-, aber auch aus dem Ausland. „Hauptsächlich am Wochenende kommen Touristen“, beobachtet der Glühwein-Verkäufer Karl Schmelzer-Ziringer. „Viele Busunternehmen fahren gezielt nach Graz zum Einkaufen“, sagt auch Dieter Hardt-Stremayr. „Während des Jahres kommen sie mit einem Bus, in der Adventzeit mit zwei bis sechs .“ Vor allem kommen sie jedoch für die vielen kleinen Märkte.