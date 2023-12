Steirer am ersten Adventsamstag in Shoppinglaune

„Es läuft gut, wir sind zufrieden“, sagt Christian Trampus vom Leoben City Shopping. Blickt man in die Menschenmengen, so sieht man „viele volle Sackerln". Auch der Murpark freut sich über einen lukrativen Einkaufssamstag. Vor allem nachhaltige Geschenke und Gutscheine seien hoch im Kurs. So gehe man Fehlkäufen und lästigem Umtauschen aus dem Weg.