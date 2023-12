Wunschbäume für die zahlreichen Tierheim-Fellnasen

Bereits Tradition haben jedes Jahr vor Weihnachten die zahlreichen Wunschbäume, die in den Filialen von Fressnapf, Dehner, Kölle Zoo, Futterhaus und Bellaflora in Klagenfurt, Villach, St. Veit, Spittal, Feldkirchen, Wolfsberg und Lienz aufgestellt werden. Auf den Bäumchen sind die Wunschzettel der vielen Tierheim-Tiere vom Tiko, Tierheim Garten Eden, Tierschutz Aktiv, Tierheim Villach, Tierheim Wolfsberg, Tierschutzverein Nanuk und Tierheim Osttirol angebracht. Im Kölle Zoo in Klagenfurt sind auch einige Wunschzettel vom Melcherhof in Grafenstein deponiert.