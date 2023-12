Alarmfahndung nach Einbrechern im Waldviertel

Zwei Einbrecher dürften sich am Vormittag des 16. Dezember gerade in einem Wohnhaus einer Siedlung in Ottenschlag ans Werk gemacht haben, die Hauseigentümer um ihr Hab und Gut zu bringen. Als sie plötzlich auf frischer Tat ertappt worden sein sollen, nahmen diese die Beine in die Hand und flüchteten in den angrenzenden Wald. Nach der Alarmierung der Polizei war diese in wenigen Minuten am Einsatzort.