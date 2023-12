Formel-1-Team verkündet neuen Namen für 2024

Aston Martin wird zum Honda-Werksteam

In der Formel 1 wird es ab der Saison 2026 ein neues Motorenreglement geben. Dann wird Aston Martin auch nicht mehr mit einem Mercedes-Motor an den Start gehen, sondern wird zum Werksteam von Honda, die seit 2019 Red Bull mit Power Units beliefern. Red Bull will bekanntlich 2026 mit eigenen Motoren an den Start gehen.