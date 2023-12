Wolff: „Haben buchstäblich jedes Teil verändert“

Trotz der deutlichen Unterlegenheit gegenüber den Bullen, will Mercedes nicht alles schwarzmalen. „Das Positive ist, dass wir uns nicht den Kopf darüber zerbrechen, warum wir so weit hinter Red Bull zurückliegen. Wir sehen so viele Schwachstellen an diesem Auto. Das motiviert jeden Einzelnen in der Fabrik, diesen Problemen nachzugehen“, sieht etwa Russell. Der Brite habe keinen Zweifel daran, in Bahrain deutlich stärker zurückzukommen als im Jahr zuvor. Ein von Grund auf überarbeiteter Bolide soll dabei helfen ...