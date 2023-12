Ein High Five mit dem Fürsten für den Frieden

Landeshauptmann Stelzer betonte in seiner Ansprache an das Fürstenpaar, dass Frieden keinesfalls selbstverständlich sei: „Wären wir heute nicht rund 730 Kilometer von Linz nach Monaco gereist, sondern Richtung Osten, dann wären wir jetzt im Lemberg in der Ukraine. In einem Land, wo ein furchtbarer Krieg herrscht. Der Blick auf die Landkarte macht deutlich, wie wichtig es auch in Europa ist, über Frieden zu sprechen.“