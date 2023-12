Nach Tod ihres Mannes wurde Frau Strom abgedreht

Das Jahr 2023 hat es nicht gut gemeint mit Sandra Schraml (44). Am 8. November starb ihr Mann Peter. „An Bauchspeicheldrüsenkrebs“, erzählt die Angestellte aus St. Valentin (NÖ). Mit dem Tod ihres Mannes musste sie auch viele organisatorische Dinge in Angriff nehmen. „Die meisten Abbuchungen für das Haus sind über sein Konto gelaufen“, so die gebürtige Linzerin. Nach einer Zeit der Trauer nahm sie alles in Angriff.