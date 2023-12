Gemeinderat setzt Willis Stadt-Vize vor die Tür

„Alles an den Haaren herbeigezogen“

Anzengruber verteidigte sich gegen die lange Liste an Vorwürfen: „Überlegt euch das bitte gut, ob das mit eurem Verständnis von Politik zu vereinbaren ist“, sagte der Vize und verlas das Amtsgelöbnis, das alle abgegeben haben. Daran habe er sich gehalten - „frei von taktischen Spielchen“. Meist sei ihm gelungen, Mehrheiten zu finden. Wenn er sich die Vorwürfe ansehe, so sei das schon „eine Räubergeschichte - sehr unsauber und untergriffig. Die Behörde prüft und bevor es ein Ergebnis gibt, wollt ihr mich verurteilen. Zum zweiten Mal, nach medial inszentierten Skandalen. An der Sache ist nichts dran, und ihr wisst das“, sagte Anzengruber. Der Vorwurf eines zweifelhaften Umgangs mit Mitarbeitern: „Alles an den Haaren herbeigezogen.“ Von den Vorwürfen bleibe wenig übrig. „Es geht um parteipolitische Spielchen, aus reiner Strategie im Hinblick auf die anstehende Wahl. Seid ihr überhaupt noch zum Wohle der Stadt herinnen?“ fragte Anzengruber und las erneut das Gelöbnis vor.