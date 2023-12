Entwarnung: Corona-Zahlen fallen jetzt wieder

Das sagte der Molekularbiologe im Ö1-„Mittagsjournal“ am Donnerstag. In den Analysen werde die Menge an Virus mit der Gesamtmenge an Abwasser gegengerechnet und das sei durch die Schneeschmelze „sehr verdünnt“, was aber eingerechnet wird. Eine weitere Unsicherheit ist der Anstieg der Omikron-Untervariante JN1, die die Welle noch in die Länge ziehen oder in einigen Wochen zu einer weiteren Spitze führen könnte. Insgesamt hat das Risiko von Long Covid mit neueren Varianten abgenommen, wie Studien zeigen.