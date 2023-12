Regierung fördert Holz im öffentlichen Bau

Laut Ministeriumsangaben sollen die 110 Millionen Euro vor allem direkt in Holzbauprojekte fließen. In der Vergangenheit seien auf diese Weise bereits vier Ausschreibungen mit mehr als 90 Projekten abgeschlossen. Bei den öffentlichen Bauten wie Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Krankenhäusern sollen außerdem energiesparende und nachhaltige Heizmethoden in den Fokus rücken.