Überwachungssystem für Dornbirner Rutschhang

Mit einem radar- und lasergestützten System werden ab der kommenden Woche die Bewegungen im Rutschgebiet oberhalb der Parzelle Boden in Dornbirn überwacht. Das System wird in der Lage sein, bei größeren Nachrutschungen sowohl die Einsatzkräfte per Textnachricht als auch im Tal mit einem Blinklicht und einer Sirene zu warnen.