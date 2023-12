„Der Pannonist“ bekommt nun eine Fernseh-Kochshow

Sprungbrett für TV-Karriere?

Auch wenn die beiden kulinarische Gegensätze präsentieren, haben sie sich am Set wunderbar ergänzt: „Die Dreharbeiten, die an zwei Tagen in einer Showküche in Wien stattgefunden haben, waren arbeitsreich, haben aber sehr viel Spaß gemacht“, schwärmt „Der Pannonist“. Ob er im Fall einer Fortsetzung - anbieten würde sich zum Beispiel das Osterfest - wieder gern mit von der Partie wäre? „Natürlich! Kochen und nebenher ein bisserl Schmäh führen - dafür bin ich doch immer zu haben!“