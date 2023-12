Wien zahlt ein Drittel zu neuen Solaranlagen dazu

In einem Schwenk der Förderpolitik wird so künftig auch der Ausbau von bestehenden PV-Anlagen gefördert. Die Errichtung von Anlagen auf mehrgeschoßigen Bauten wird darüber hinaus durch extra erhöhte Fördersätze attraktiv. Im Jahr 2030, so das Ziel, soll ein Viertel aller Wiener Haushalte mit Sonnenstrom versorgt sein, fast sechsmal so viel wie jetzt. Ludwig und Czernohorszky betonten, dass Sonnenenergie auch ein Hebel gegen die Teuerung sei: „Die Sonne schickt keine Energierechnung.“