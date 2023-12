Baba, Miramar: „Österreich-Hotel“ am Meer verkauft

Das 20-Jahr-Jubiläum unter österreichischer Führung geht sich nicht mehr aus: Nachdem der Salzburger Hotelier Wilfried Holleis der berühmten historischen Neptunvilla als Vier-Sterne-superior-Hotel 2004 in Opatija zu neuem Glanz verhalf, wird das Engagement in der idyllischen Bucht nun beendet, wie die langjährige Seebodener Managerin Martina Riedl bestätigt: „Ja, so ist es, auf uns warten nun neue Herausforderungen!“