Mehr Unfälle im Haushalt als auf Tirols Straßen

Von der Leiter gestolpert, in der Dusche ausgerutscht oder sich beim Kochen eine Verbrennung zugezogen: 38 Prozent der Menschen, die sich im Vorjahr in Tirol so schwer verletzt haben, dass sie im Krankenhaus ambulant oder stationär behandelt werden mussten, waren Opfer von tückischen, zum Teil unscheinbaren Haushaltsunfällen.