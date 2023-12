Woche der Entscheidung: „Sturms Chance lebt!“

Mittlerweile ist der ehemalige Offensiv-Turbo, der bei Sturm Akademie-Trainer war, weg vom Trainergeschäft, ist Erzieher in der HIB Liebenau - hat aber seinen Blick immer noch bei Sturm. Vom 19-fachen portugiesischen Meister und aktuellen Tabellenführer Sporting Lissabon (1963/64 Europacupsieger der Pokalsieger), der unter Jung-Coach Ruben Amorim eine tolle Saison spielt, hält der Eibiswalder ein Menge: „Sporting ist wie Benfica und FC Porto in Portugal einer großen Drei. Vom Kader her sind die besser als wir, und die Fans in Lissabon sind begeistert von ihren Klubs“, sagt er über den Ex-Verein von Cristiano Ronaldo, der 120.000 Mitglieder hat. Dennoch ist die Lage gegen die Grün-Weißen (die sich traditionell auf die Oberschicht stützen) nicht aussichtslos: „Es ist immer etwas drinnen. Aber wir müssen einen guten Tag erwischen! Schon im Hinspiel in Graz war’s nicht unmöglich, dass wir etwas mitnehmen. Gesamt gesehen, ist Sportings Sieg aber in Ordnung gegangen.“