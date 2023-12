Sturm-Coach Ilzer: „Hatten heute Chancenwucher!“

Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Es war ein 50:50 Spiel, in dem wir leider unsere Chancen nicht genutzt haben. Hartberg hat uns gezeigt, wie es geht, aus wenigen Chancen Tore zu machen. Ein Grund war auch, dass wir uns nicht richtig durchgesetzt haben, in der ersten Halbzeit zu wenig aggressiv waren. So kann man kaum zu Chancen kommen. Leider waren es zwei Abspielfehler, die zu Gegentoren geführt haben. Da sind wir beinhart bestraft worden. Es war unser Ziel, in den Top-6 zu sein. So sind wir nun Jäger und müssen aus den restlichen Partien so viele Punkte wie möglich machen.“