LIVE ab 14.30 Uhr: Blau-Weiß Linz gegen WSG Tirol

Die Linzer, die zuletzt Sturm Graz ebenfalls vor Heimpublikum beim 1:1 einen Punkt abluchsten, peilen zum Jahreskehraus einen vollen Erfolg an. Just gegen jenes Team, das am 2. September die Trendwende für Blau-Weiß einleitete. Nach nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen siegte die Scheiblehner-Elf am Innsbrucker Tivoli mit 4:2 und sammelt seit diesem Datum fleißig Punkte. Derer neun hat man nun Vorsprung auf die WSG.