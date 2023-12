Wo „Mehr ist mehr“ immer noch zu wenig ist

Neue Photovoltaikanlage für Dach

Eine Neuerung gab in es in diesem Jahr noch: Der Energiekrise zum Trotz, ließ sich die Familie auf dem Dach eine 15 KW Photovoltaikanlage installieren. In den vergangenen Monaten waren die Speicher voll, es gab Strom im Überfluss. „Im Winter wird das etwas anders sein, aber das werden wir sehen, ob wir dazu kaufen müssen“, sagt die Betreiberin, die früher Tausende Euro hinblättern musste. Die Öffnungszeiten wurden etwas verkürzt: Bling-Bling, so weit das Auge reicht, gibt es heuer von 16.30 bis 21 Uhr.