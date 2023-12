Israelin traut „Freund“ aus Gaza, überlebt knapp

Gemeinsame Fotoausstellung

Sie kommunizierten via Text- und Sprachnachrichten und machten beide Bilder von ihren Seiten der Grenze - er von Gaza, sie von ihrem Kibbuz. Im Februar gab es sogar eine Ausstellung mit den Fotos von Batia und dem Palästinenser, wie die „Times of Israel“ berichtete. Der Mann blieb in dem Bericht aus Sicherheitsgründen ungenannt. Er konnte nicht an der Ausstellungseröffnung teilnehmen und schickte Batia stattdessen einen Brief. Im Nachhinein liest er sich wie eine einzige Verhöhnung.