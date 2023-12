„Schön zum Anschauen ist das nicht“

Stirnrunzeln im Ziel. Die Abstände hatten es in sich. Fast rekordverdächtig. Zumindest in Val d’Isere hat es seit 1993 keine größeren Abstände nach dem ersten Lauf im Riesenslalom gegeben. 5,15 Sekunden reichten, um im zweiten Durchgang (ab 13 Uhr) starten zu dürfen. Der bisherige Rekord-Rückstand, um es in den zweiten Lauf zu schaffen, wurde 2012 in Alta Badia aufgestellt. Mathieu Faivre fehlten damals 5,98 Sekunden Abstand auf Ted Ligety.