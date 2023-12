LIVE ab 9 Uhr: Siegt Feller im Val-d‘Isere-RTL?

Der Weltcup der alpinen Ski-Männer ist nach erfolglosen Rennversuchen nach Europa zurückgekehrt. Nachdem sich für die Speed-Asse in Nordamerika wieder nur Trainingseinheiten ausgegangen waren, spitzen die Techniker in Val d‘Isere heute in einem Riesentorlauf auf ihren zweiten Saisoneinsatz. Manuel Feller kehrt als Gesamtweltcup-Führender mit guten Erinnerungen nach Savoyen zurück.