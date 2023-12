Snowboard-Ass mahnt: „Steiermark hinkt hinterher“

Krone: Arvid, am 14. Dezember starten die Alpin-Boarder in die neue Saison. Wie hoch sind deine Erwartungen als amtierender Vizeweltmeister im Parallelslalom?

Arvid Auner: Meine Erwartungen sind gestiegen. Ich weiß, was ich im Slalom drauf habe, hatte aber auch im Riesentorlauf (PGS) gute Trainingsläufe in der Sommerpause. Den Fokus in meiner Saisonvorbereitung habe ich auf beide Disziplinen gelegt, damit ich um den Gesamtweltcup mitfahren kann. Ich habe Großes vor! Die Slaloms sollen so weiterlaufen wie bisher und im PGS will ich mein Premieren-Stockerl holen und öfters mal das Finale sehen.