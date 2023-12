Tauwetter voraus: Sonne bringt bis zu 12 Grad!

Aufgelockert mit Sonne, zeigt sich der Montag in ganz Österreich. Teilweise treten dichte Wolken auf, die sich jedoch schnell wieder auflösen. Nur im Westen und an der Alpennordseite kann es stellenweise regnen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 2000 Meter Seehöhe. In der Früh können minus vier bis plus sechs Grad erreicht werden. Bis zu elf Grad werden am Nachmittag erwartet.