Ried überrollt Sturm II in Nachholspiel

In Wiener Neustadt, wo die zweite Mannschaft von Sturm seine Heimpartien bestreiten muss, schrieben mit Oliver Steurer (5.), Mark Grosse (55.), Belmin Beganovic (64.), Wilfried Eza (76.) und Nik Marinsek (86.) fünf verschiedene Torschützen an. Die Grazer wehrten sich bis zum 0:2, liefen danach aber in eine deutliche Niederlage. In der Tabelle liegen die Steirer als 14. in der Abstiegszone.