Edle Taschen, Kerzen und honorige Gäste im Sacher

Nicht nur für die anwesenden Damen, für viele Frauen wäre das Hotel Sacher in Wien am Dienstagabend der Himmel auf Erden gewesen. Kein Wunder, wurde doch bei Hausherrin Alexandra Winkler in den Salon zur Präsentation von „Divlos & Pauline Rochas - Luxus Taschen und Einzigartige Kerzen“ geladen. Dazu waren die Designerin Pauline Rochas, die Düfte und Kerzen kreiert, sowie Make-Up-Artist Rafa Pastor und Designer-Kollege Rodrigo Montojo in die Hauptstadt geeilt.