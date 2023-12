Jeder vierte Wagner-Häftling starb an der Front

Widrige Bedingungen im Gefängnis

Der 35-jährige Alexander Mokin sei bereits seit elf Jahren wegen Drogendeals im Gefängnis gewesen. In Nachrichten an einen Freund beschwerte er sich, dass ihn die Wärter misshandelten und wegen jedem noch so kleinen Verstoß sofort in die Strafzelle schicken würden. Nicht einmal das Notwendigste konnte er sich im Gefängnis-Shop kaufen. Er wollte daher unbedingt in den Krieg ziehen, auch wenn er sehr wahrscheinlich nie mehr zurückkehren würde, schrieb er sich demnach von der Seele. Mokin schloss sich infolge Prigoschins Truppen an und starb nach zwei Monaten im Krieg.