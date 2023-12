Polizisten retten verletzte Frau (90) vor Kältetod

Anrainerin schlug schließlich Alarm

Erst am Nachmittag konnte eine Anrainerin die flehenden Rufe wahrnehmen. Per Notruf schlug die Ohrenzeugin Alarm, konnte aber nicht sagen, woher die Schreie kamen. Mitten in Mattersburg machten sich sofort zwei Beamte einer Polizeistreife auf die Suche nach der vorerst unbekannten Frau in Not. Kurz darauf wurden sie von Kollegen einer weiteren Streife unterstützt.