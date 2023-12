U20-ÖFB-Frauen bei WM ++ Wakeskate-Stunt in Dubai

Österreichs U20-Damen schreiben Fußballgeschichte, in Spielberg gibt es im kommenden Jahr auch das doppelte Formel 1 Spektakel und spektakuläre Bilder aus der arabischen Wüste - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 5. Dezember.