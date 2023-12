Krampusse, Kakao und kreatives Kunsthandwerk

Der 2. Adventsonntag steht vor der Tür, und bis dahin dürfen sich die Oberösterreicher noch über jede Menge Abwechslung freuen: In Waldhausen findet der beliebte Adventmarkt statt, gruselig wird’s hingegen beim Krampuslauf am Stadtplatz in Schärding, und die Quetschwork Family lädt mit „Na guade Nocht“ zum Konzert nach Steyr. Kinder ab 4 Jahren werden beim Musical „Dschungelbuch“ in Ried bestens unterhalten.