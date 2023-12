FPÖ will Gewessler klagen: Geheim-Allianz mit ÖVP?

Die derzeit in Umfragen in Front liegende FPÖ will nach der Nationalratswahl „unter Garantie“ eine Klage gegen Verkehrsministerin Leonore Gewerssler (Grüne) einbringen. Und zwar wegen „mutwillig gestoppter Straßen- bzw. Autobahnausbauten“. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker rechnet mit der nötigen Mehrheit im Nationalrat und geht offen auf die ÖVP zu.