Ski-Juwel gibt nach Kreuzbandriss Renncomeback

Seit ihrem Renneinsatz auf FIS-Ebene am 9. November 2020 in Sulden am Ortler (It) hat die Vorarlbergerin Victoria Olivier schon einige Schlagzeilen geschrieben. Zuletzt war es ruhig um die inzwischen 19-Jährige geworden. Das lag allerdings daran, dass „Vici“ mit Kreuzbandriss passen musste. Doch heute feiert die „Rakete aus Au“ ein Comeback.