König Charles zutiefst betrübt über Archie-Eklat

Wer hat was geleakt?

Und der Autor berichtet in seinem Werk von einem privaten Briefwechsel zwischen der Ehefrau von Prinz Harry und dem König nach dem „Oprah“-Interview vor drei Jahren, in dem die Herzogin von Sussex darüber gesprochen hatte, dass „jemand“ aus dem Königshaus über die Hautfarbe ihres noch ungeborenen Kindes Archie spekuliert habe. Einen Namen nannte sie damals nicht. In den Briefen an Charles, in denen sie über eine „Voreingenommenheit im Königshaus“ geschrieben haben soll, sollen diese aber gefallen sein.