König Charles macht gute Miene zum bösen Spiel

Die Schlagzeilen rund um Omid Scobies neues Buch „Endgame“ sollen auch an der Royal Family nicht spurlos vorübergehen. Nachdem in der niederländischen Version des Enthüllungsbuches die Namen zweier Senior Royals - Charles und Prinzessin Kate - mit dem royalen Rassismus-Skandal, den Prinz Harry und Herzogin Meghan im Interview mit Oprah Winfrey 2021 heraufbeschworen hatten, genannt werden, herrsche im Buckingham-Palast „völlige Bestürzung“, hieß es am Donnerstag laut „Mirror“ aus Palastkreisen. Man ziehe sogar „alle Optionen in Betracht“, auch rechtliche Schritte.