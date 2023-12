Saure Zuckerln | Schuldenbremse

Saure Zuckerln. Was sagen die „Krone“-Leser? Manche Antworten auf die von uns online gestellten „Fragen des Tages“ überraschen uns selbst. So etwa zu Beginn dieser Woche, als wir wissen wollten, ob den Österreichern die steigende Staatsverschuldung Sorgen bereitet. „Ja“, sagten gleich satte 80 Prozent der fast 35.000 Teilnehmer an dieser Abstimmung. Eine überdeutliche Absage an die Schuldenpolitik der Regierung. Eine klare Ablehnung der Gießkannenpolitik, mit der Milliarden und Abermilliarden über das Land gegossen werden. Und man darf dieses glasklare Ergebnis auch als Nein zu Wahlzuckerln interpretieren. Solche picksüßen Geschenke werden für das kommende Wahljahr garantiert fabriziert. Was die Politik wohl für unerlässlich hält, das halten nämlich die Menschen im Land offensichtlich für fahrlässig. Weil sie wissen, dass sie selbst und/oder ihre Kinder und Kindeskinder für derartige Zuckerln werden büßen müssen, weil hier süß ganz rasch zu sauer mutiert.