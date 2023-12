Luftmilliarden | Schlampiges Österreich

Schlampiges Österreich. Kalte Luft weht zwei Alt-Kanzlern um die Ohren, weil sie, jeweils auf ihre Weise, eng mit „Pleite-Benko“ verstrickt sind. SPÖ-Altkanzler Alfred Gusenbauer wechselte kurz nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik zu Benko. ÖVP-Altkanzler Sebastian Kurz pflegte bereits zu aktiven Zeiten enge Kontakte zum Tiroler Milliardenjongleur, um danach abzukassieren - wobei, wie man zuletzt erfuhr, aufgrund des Konkurses so manche Rechnung offen bleibt. In Österreich dürfen Politiker schon unmittelbar nach ihrer aktiven Laufbahn ungeniert abkassieren, sogenannte „Cooling-down“-Phasen kennt man bei uns nicht, während etwa in Deutschland für Regierungsmitglieder, die aus dem Amt scheiden, eine verpflichtende einjährige Auszeit gilt. Im schlampigen Österreich hingegen müsse erst etwas passieren, bevor überhaupt diskutiert wird, schreibt Conny Bischofberger heute in ihrer Kolumne. „Berufsverbot“, wie die ÖVP wettert, sei ein lächerliches Argument für eine kurze Abkühlungsphase. Bischofberger meint: „Eine solche wäre für Spitzenpolitiker dringend geboten, schon allein aus Respekt vor dem Amt.“ Da hat sie schon recht. Aber beschleicht uns nicht oft das Gefühl, allzu viele aus der aktuellen Politikerriege hätten diesen gebotenen Respekt verloren - oder, was noch schlimmer wäre, gleich gar nie gehabt?