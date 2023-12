Auf welche Gegner trifft ÖFB-Elf? Ab 18 Uhr LIVE

Die vermeintliche Wunschgruppe:

Alleine mit Blick auf die FIFA-Weltrangliste wäre Deutschland als aktuell 16. im Ranking ebenfalls der Wunschgegner aus dem ersten Pool. Frankreich (2.), England (4.), Belgien (5.), Portugal (6.) und Spanien (8.) liegen weltweit unter den Top acht. Aus dem dritten Topf trifft dies auf die Niederlande (7.) zu, die am schlechtesten platzierte Auswahl ist jene von Slowenien auf Platz 54. Aus dem vierten Topf ist der Play-off-Teilnehmer aus der Liga C die am schlechtesten gereihte Mannschaft. Kasachstan liegt in der Weltrangliste als 98. derzeit gerade noch in den ersten 100, Luxemburg ist 87.