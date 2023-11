Crans-Montana kommt in US-amerikanischen Hände

Das Schweizer Skigebiet Crans-Montana kommt in US-Hände. Der Skigebietsbetreiber Vail Resorts übernimmt 84 Prozent der Anteile an der Betreiberfirma der Skilifte, 80 Prozent eines Betreibers von Skischulen und die elf Bergrestaurants, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Amerikaner wollen mehr Gäste nach Crans-Montana bringen.