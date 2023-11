Katze aus 22. Stock geworfen: „Kontrolle verloren“

Es war ein sonderbares Bild, das sich Beamten am 9. Juli vor einem Wohnhaus in Wien-Brigittenau bot: Zahlreiche Gegenstände lagen dort zerstört am Boden, unter anderem Hanteln. „Als wir gekommen sind, haben wir gerade gesehen, wie ein Heimtrainer aus dem Fenster fliegt“, erinnert sich ein Polizist im Zeugenstand.