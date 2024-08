Verbrannte Pizza löste Einsatz und Prozess aus

Eine echte Schnapsidee hat den Strafprozess am Freitag im Salzburger Landesgericht ausgelöst. Drei einheimische Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren mussten sich nämlich wegen Einbruchsdiebstahls der kuriosen Sorte verantworten: Ende Mai hatten sie sich unbemerkt den Schlüssel des Oberndorfer Jugendzentrums gekrallt. Angetrunken brachen sie damit mitten in der Nacht in die JUZ-Räumlichkeiten ein. Das Trio hatte wohl seinen Spaß, bediente sich an Getränken – und dann bekam auch einer der drei Hunger. Kurzerhand schoben die drei Burschen eine Tiefkühlpizza in den Herd.