„Das Wiener ist das härteste Derby der Liga“

Altachs Trainer Joachim Standfest ist Derby-erfahren wie kaum ein anderer Spieler oder Trainer aus der Bundesliga. Städteduelle in Wien und Graz, zudem schon drei Derbys in Vorarlberg hat der 43-Jährige in seinem Erfahrungsschatz vorzuweisen. Und die Vergleiche machen „Joki“ sicher: „Das härteste Derby ist jenes in Wien, weil sich die Leute dort nicht so gut kennen wie etwa in Graz und in Vorarlberg.“