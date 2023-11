Erste Bilder zur kommenden „Fallout“-Serie

„Fallout“ erzählt einer Pressemitteilung zufolge „die Geschichte von Habenden und Habenichtsen in einer Welt, in der so gut wie nichts mehr zu haben ist. 200 Jahre nach der Apokalypse werden die Bewohner:innen luxuriöser Atombunker gezwungen, in die verstrahlte Hölle zurückzukehren, die ihre Vorfahren zurückgelassen haben. Schockiert stellen sie fest, dass eine unglaublich komplexe, auf seltsame Weise schräge, aber zugleich auch höchst gewalttätige Welt auf sie wartet.“