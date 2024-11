Switch veraltet: Nintendo senkt Gewinnprognose

Wegen sinkender Verkäufe seiner in die Jahre gekommenen Spielkonsole Switch hat Nintendo seine Gewinnprognose zurückgenommen. Für das bis März 2025 laufende Geschäftsjahr werde nun ein operatives Ergebnis von 360 Milliarden Yen (rund 2,2 Milliarden Euro) erwartet, so der japanische Elektronikkonzern am Dienstag.