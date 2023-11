Zehnte Saisonniederlage für Jakob Pöltls Raptors

K.o.-Phase im In-Season-Tournament

Mit den Dienstag-Spielen ist auch die Gruppenphase im neuen In-Season-Tournament der NBA zu Ende gegangen. Die Aufsteiger in die K.o.-Phase sind die Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans und Sacramento Kings als jeweilige Sieger ihrer Pools sowie die New York Knicks und Phoenix Suns als beste Zweite in der Eastern bzw. Western Conference.