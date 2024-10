Deal! Rot-weiß-roter Anstrich für die Patriots

New England will „möglichst viele Fans erreichen“

Optimismus, der auf Gegenseitigkeit beruht – auch die Patriots setzten in der Mission, ihre Duftmarke im deutschsprachigen Raum zu maximieren, den nächsten Schritt. „Wir waren das erste Team, das 2017 mit eigenem Content in Deutschland aktiv geworden ist und haben immer klargemacht, dass wir uns langfristig engagieren. Die Partnerschaft mit Interwetten hilft uns dabei und wird dazu beitragen, möglichst viele Fans mit unseren Aktivitäten zu erreichen“, so Joe Dorant, Senior Director of International Business bei Kraft Sports & Entertainment, der Muttergesellschaft der New England Patriots.